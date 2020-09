Julgamento de Rui Pinto continua hoje no Campus de Justiça em Lisboa

Ao minuto Atualizado a 16 de set de 2020 | 09:48

No total Rui Pinto acedeu a 25 contas de email de advogados da sociedade PLMJ, uma das maiores do País. O ataque informático terá ocorrido em outubro de 2018, após três advogados da PLMJ terem sido contratados pelo Benfica para defenderem o clube das águias em vários processos, como o E-Toupeira. Rui Pinto quereria desvendar a estratégia de defesa do clube da Luz, assim como aceder aos interrogatórios, autos, diligências da PJ e outras peças processuais associadas, tudo informações protegidas pelo segredo de justiça. As informações terão sido depois divulgadas pelo hacker português.

08:50 | 16/09 Pedro Zagacho Gonçalves

Continua esta quarta-feira o julgamento de Rui Pinto no âmbito do processo Football Leaks, naquela que é a terceira sessão em tribunal, no Campus de Justiça, em Lisboa.



Ao longo do dia vão ser ouvidos quatro advogados, assistentes no processo, que terão sido alvo de ataques informáticos por parte do jovem hacker português.



O destaque vai para João Medeiros, advogado do Benfica em vários casos, como o E-Toupeira, cujo email terá sido invadido por Rui Pinto. Luís Miguel Pais Antunes, Rui Manuel Costa Pereira, e Inês Almeida Costa, que na altura eram advogados na sociedade PLMJ, são os outros assistentes ouvidos esta quarta-feira.