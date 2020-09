Julgamento de terroristas portugueses em risco de ser adiado

O julgamento dos terroristas portugueses começa esta terça-feira no Campus da Justiça, em Lisboa, mas o mesmo está em risco de ser adiado pela segunda vez em menos de uma semana.



O processo é composto por oito arguidos, sendo que serão ouvidos apenas dois, os únicos jihadistas que nunca integraram as fileiras do grupo terrorista na Síria.





Um deles é Rómulo Costa, de 40 anos, o único terrorista em prisão preventiva, desde junho de 2019, na prisão de alta segurança de Monsanto. O arguido nega qualquer um dos crimes dos quais é acusado, entre eles recrutamento, financiamento e adesão ao Daesh. Rómulo defendeu já que foi intercetado pelas auoridades nas chamadas, uma vez que pretendia saber estado de saúde dos irmãos a combater nas fileiras na Síria.O segundo arguido a ser ouvido é Cassimo Turé, de 44 anos, soldado no Daesh na Síria e considerado pela PJ como recrutador.À entrada para o julgamento, o advogado de Rómulo, Lopes Guerreiro, alertou para a possibilidade do julgamento não arrancar esta terça-feira, uma vez que Ricardo Serrano Vieira, o advogado do segundo arguido, poderá pedir o alargamento do prazo para consulta do processo.