Julgamento de Vítor Catão por ameaças a César Boaventura adiado para janeiro

O julgamento de Vítor Silva, mais conhecido por Vítor Catão, foi adiado, esta segunda-feira, para janeiro do próximo ano, no Tribunal de Gondomar, depois de o arguido se ter sentido indisposto e ter sido levado para uma unidade hospitalar.O ex-dirigente do clube de São Pedro da Cova está acusado de sequestro, coação e ameaças ao empresário César Boaventura.Em causa está um episódio ocorrido em março 2019 em que Vítor Catão é suspeito de ter entrado na viatura do empresário, tendo-o agredido e ameaçado com uma arma, junto das instalações do São Pedro da Cova.O arguido responde também pelo crime de gravação ilícita, por ter gravado e publicado na rede social Facebook os vídeos do sucedido.