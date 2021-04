O julgamento da morte do rapper Mota Jr. começa no dia 28 de junho, no Tribunal de Sintra. Os arguidos respondem por homicídio qualificado, roubo agravado, sequestro, furto qualificado e profanação de cadáver.



O crime ocorreu em março de 2020. Depois de agredirem o músico, que não resistiu aos ferimentos, os suspeitos roubaram-lhe ouro e joias. A família do cantor exige mais de 400 mil euros de indemnização aos quatro arguidos.

Ver comentários