Julgamento do maior narcotraficante português suspenso

Um pedido de escusa apresentado pelos advogados de Franklim Lobo levou à suspensão do julgamento do homem que é considerado o maior narcotraficante português.Vítor Carreto e Mário Henriques alegam que o coletivo de juízes é parcial e que os tem impedido de exercer a defesa do arguido e de autorizar tudo ao Ministério Público.Esta segunda-feira a sexta sessão de julgamento foi suspensa, apesar de ter sido nomeada uma advogada oficiosa. Franklim Lobo rejeitou e pediu tempo para encontrar um advogado da sua confiança. O tribunal agendou nova sessão de julgamento para 4 de janeiro.