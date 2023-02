Julgamento do padre de Viseu marcado para 3 de julho

O julgamento do padre Luís Miguel da Costa, suspeito de querer relacionar-se sexualmente com um menor de 14 anos, está marcado para o dia 3 de julho. Recorde-se que a primeira sessão estava prevista acontecer a 20 de fevereiro e só não se realizou por causa da greve dos funcionários judiciais.Agora, a juíza presidente do coletivo que vai julgar o caso decidiu que o julgamento do antigo sacerdote de São João de Lourosa só acontece daqui a quatro meses e meio e que será à porta fechada.Foi a defesa do menor que pediu ao Tribunal para que a comunicação social não pudesse assistir ao julgamento.O padre de 47 anos responde por um crime de coação sexual agravado na forma tentada e aliciamento de menores.já tentou uma reação a este adiamento por parte da defesa do arguido e da fefesa do menor mas para já sem sucesso.