O Tribunal de Leiria ouviu, esta terça-feira, as últimas testemunhas do julgamento relativo ao incêndio de junho de 2017 que matou 66 pessoas e feriu mais de 250 em Pedrógão Grande. O início das alegações finais será a 4 de maio.





Na sessão desta terça-feira, a 52ª, ficou ainda decidido que o Ministério Público irá alegar durante todo o dia e as alegações dos assistentes serão dia 5. Seguem-se, no dia 9 e seguintes, as alegações dos defensores dos 11 arguidos, que estão a ser julgados por crimes de homicídio e ofensas à integridade física, ambos na forma negligente.