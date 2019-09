O julgamento do processo e-toupeira, que estava marcado para o próximo dia 25, foi adiado.



O Tribunal da Relação de Lisboa ainda não decidiu sobre o recurso do Ministério Público, que queria levar a SAD do Benfica julgamento.





A juíza de instrução Ana Peres decidiu não levar a julgamento a SAD encarnada por nenhum dos 30 crimes dos quais era acusada pelo Ministério Público.A magistrada apenas mandou para julgamento Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do SLB, e um funcionário judicial que seria uma das toupeiras do clube da luz.