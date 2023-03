Julgamento dos jovens que mataram brutalmente Lucas Miranda adiado devido à greve dos oficiais de justiça

O julgamento de dois jovens, de 18 e 19 anos, acusados de matar brutalmente um rapaz, de 15, foi adiado esta segunda-feira devido à greve dos oficiais de justiça. O crime remonta a outubro de 2020, quando Lucas Miranda, a vítima, estava institucionalizado no Centro Tabor em Setúbal. De acordo com a acusação, Leandro Vultos e Ricardo Cochinho terão matado o jovem com um mata-leão, abandonando o corpo embrulhado num lençol num poço seco. Estão acusados de homicídio qualificado e de profanação de cadáver.De recordar que os arguidos aguardavam o julgamento em liberdade e que estavam apenas sujeitos a apresentações periódicas na esquadra.