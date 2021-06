Ministério Público fala em atuação criminosa e ocultação em benefício da imobiliária da família quando Rui Moreira assinou, em 2013, uma procuração para o advogado do município que tratava há anos da disputa judicial entre a empresa e a Câmara do Porto.

O julgamento no caso Selminho em que Rui Moreira é arguido arranca a 16 de novembro, avança esta quarta-feira o Tribunal Judicial da Comarca do Porto.A primeira sessão arranca no dia 16 estando as seguintes previstas para 17, 18 e 24 de novembro.Recorde-se que o