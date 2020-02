Júlio Magalhães e Francisco J. Marques acusados de adulterar mails do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Suprimiu passagens de mails do Benfica, colou excertos em datas diversas e alterou a sua sequência". Quem o diz é o Ministério Público [MP], que avança agora para acusação e pedido de que o caso siga para julgamento contra Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, Júlio Magalhães, diretor do Porto Canal, e Diogo Faria, comentador do programa onde os mails foram divulgados.Está em causa ...