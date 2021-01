Junta de Freguesia de Espinho vandalizada após atraso de duas décadas na construção de estádio

As paredes do edifício da Junta de Freguesia de Espinho foram vandalizadas com uma inscrição alusiva ao atraso da construção do estádio de futebol para o Sporting Clube Espinho.O clube dos 'Tigres', atualmente na "série De" do Campeonato de Portugal, disputam os jogos caseiros em Ovar.A construção do novo estádio é uma projeto com cerca de duas décadas. A autarquia assumiu a construção do novo Estádio Municipal de Espinho. A obra foi adjudicada por 4,47 milhões de euros e já terá sido aprovada pelo Tribunal de Contas. O início da empreitada, segundo a autarquia, tida uma data prevista para outubro de 2020.