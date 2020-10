Junta de freguesia em Lisboa faz alerta para predador sexual nas ruas

A Junta de Freguesia da Estrela, Lisboa, emitiu um alerta nas redes sociais devido a um alegado predador sexual, que “anda pelas ruas da freguesia a perturbar a população feminina com atos impróprios”.



Segundo a nota, o homem “de nacionalidade brasileira, em plena luz do dia, agarra senhoras contra a sua vontade e obriga-as a assistir a atos impróprios e de atentado ao pudor”. Um dos últimos casos ocorreu quarta-feira “nas escadas da rua Abílio Lopes do Rego”. O CM pediu esclarecimentos à PSP, que não deu resposta em tempo útil.



