Junta de Portimão aposta em apoios sociais à população

Jovem de 17 anos, impedido de ir à escola, passou a assistir às aulas por videoconferência.

Por Diana Santos Gomez | 08:46

Em primeiro lugar estão as pessoas, e as entidades de proximidade devem cumprir essa missão". As palavras são do presidente de Junta de Freguesia de Portimão, Álvaro Bila, explicando, ao CM, a importância que representa o apoio aos cidadãos. Mais de 4400 euros foram investidos pela junta em ajudas de carácter social, desde 1 de Janeiro até o início de Julho deste ano. Quase metade do valor total - dez mil euros - referente ao orçamento anual para esta área.



A reabilitação de habitação social tem sido a maior aposta da Junta de Freguesia de Portimão com quase 2700 euros atribuídos para obras em casas com necessidades específicas, conforme explicou, ao CM, o líder da Junta de Freguesia. "É uma área onde se verificam alguns casos mais urgentes, um dos quais em que uma pessoa ficou em cadeira de rodas e precisava de uma casa de banho bem estruturada".



Em segundo lugar estão as despesas com saúde - relacionadas com ajuda para a compra de medicação - que corresponde a pouco mais de 600 euros.



O terceiro maior investimento foi o apoio dado a um jovem, de 17 anos, com limitações de saúde, que está impedido de se deslocar à escola. A Junta de Freguesia de Portimão investiu cerca de 500 euros, de forma a criar as condições para o estudante portimonense ter acesso às aulas através de um sistema de videoconferência. Ainda no que se refere aos apoios sociais, pelo menos 200 famílias de Portimão são abrangidas pela ajuda alimentar.



Até ao final deste ano serão atribuídos mais apoios, no valor restante do orçamento, de quase 5600 euros.