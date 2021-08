Junta faz funeral a homem deixado no hospital de Viseu há mais de três semanas

O cadáver de um homem foi deixado na morgue do hospital de Viseu há mais de 30 semanas e nunca chegou a ser identificado pela família do mesmo.O homem, de 60 anos, morreu nas urgências daquela unidade hospitalar após se ter sentido mal e, uma vez que o corpo nunca foi reclamado, a Junta de Freguesia de São Pedro de France, em Viseu, irá sepultar o corpo, segundo avança a imprensa nacional desta terça-feira.O autarca daquela junta estará agora à procura dos familiares do homem, que alegadamente não identificaram o corpo por falta de poses financeiras para a realização das cerimónias fúnebres.