A Junta de Freguesia de Bem Viver, no Marco de Canaveses, suspeita ter sido alvo de um ataque informático. O caso ocorreu no dia 23 de outubro, mas foi esta terça-feira revelado pela autarquia nas redes sociais.Segundo o comunicado, foi a empresa que lhes presta apoio informático que confirmou a situação.A junta acredita que o objetivo de quem fez o ataque passaria depois por pedir um "resgate pelo conteúdo do servidor".O caso foi entregue às autoridades competentes.