A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, na Baixa de Lisboa, mostrou-se esta terça-feira, em comunicado, preocupada com o possível encerramento ou transformação em esquadra de turismo do posto da PSP da rua da Prata, "abdicando assim da valência-maior de Segurança Pública dos cidadãos e de policiamento de proximidade".



O autarca, Miguel Coelho, reuniu-se com a PSP e transmitiu a "profunda preocupação e a firme intenção de se opor" caso se confirme o fecho.

Ver comentários