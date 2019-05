Jurados do julgamento de Rosa e amante recebem 120 euros por cada dia em tribunal

Começou esta terça-feira o processo de seleção dos jurados para o julgamento do processo no qual Rosa Grilo e o amante, António Joaquim, são arguidos.



Ao todo foram selecionados 100 nomes através de um sorteio aleatório. Todos os 100 selecionados estão agora obrigados a comparecer em tribunal e, caso não o façam, podem ser acusados do crime de desobediência.





No final deste processo serão escolhidas apenas oito pessoas - quatro efetivas e quatro suplentes. As defesas e o Ministério Público têm direito a rejeitar um dos jurados.

Os jurados recebem 120 euros por cada dia que estão no tribunal, não podem ter mais de 65 anos e precisam de ter escolaridade obrigatória.

Foram mais de 582 mil eleitores, de 10 concelhos, que foram a sorteio. A juíza tomou nota dos nomes dos selecionados à mão.



No programa 'Investigação CM', da CMTV, desta terça-feira revelamos-lhe como se procederá este tipo julgamento pouco comum em Portugal.