Manuel Pinho era ministro da Economia, mas continuava a receber do Grupo Espírito Santo uma avença mensal de 15 mil euros. Um valor que era mais do que o triplo do seu salário no Governo e que, para o Ministério Público, revela a existência de um pacto criminoso. “O GES/BES e o seu líder, Ricardo Salgado, eram os verdadeiros patrões do então ministro da Economia de Portugal”, diz a acusação, que foi deduzida contra Pinho, a mulher, Alexandra, e Ricardo Salgado.









Ver comentários