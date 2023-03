O Ministério Público (MP) está a apertar o cerco na investigação à Câmara de Lisboa: três semanas após terem sido feitas buscas ao município da capital no âmbito da ‘Operação Tutti Frutti’, o MP pediu à autarquia, em meados de fevereiro último, a lista de presenças em seis reuniões camarárias dos mandatos de António Costa e de Fernando Medina: quatro atas do período em que o atual primeiro-ministro liderou a autarquia e duas do tempo em que o atual ministro das Finanças presidiu o município, após ter sucedido a Costa em 1 de abril de 2015.









