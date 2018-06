Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça arrasta caso de jovem atropelado por camião em Portimão

Empresa diz que acidente foi "fora do perímetro de intervenção".

Por Diana Santos Gomez | 08:52

Quatro anos depois, o jovem que foi atropelado por um camião, em Portimão, continua à espera que o processo judicial avance no Tribunal de Portimão. O caso arrasta-se na Justiça e a família e a advogada de Rúben Fortes temem que seja arquivado.



O acidente ocorreu em julho de 2014, na meia rotunda que dá acesso à rua dos caçadores, junto à V6, quando decorriam obras. O jovem, na altura com 13 anos, seguia de bicicleta e sofreu ferimentos graves que levaram os médicos a amputar-lhe uma perna e a retirar-lhe parte da anca e da coluna.



A empresa responsável pelas obras garantiu ao CM que o acidente ocorreu, segundo as autoridades, "fora do perímetro da zona de intervenção". Quanto ao veículo envolvido no sinistro, a empresa do grupo DST adianta que "não foi contratado diretamente, apesar de prestar serviços para a respetiva obra" e terá sido "subcontratado por um fornecedor". A construtora garante que o plano de sinalização temporário "foi respeitado". Já a Câmara de Portimão confirmou ao CM a aprovação do plano de sinalização temporário datado de 12 de junho de 2014.



A família considera que o atropelamento foi na área da obra e apresentou uma queixa-crime contra o motorista do camião. O condutor não assumiu qualquer responsabilidade. Até ao momento, apenas Rúben, hoje com 17 anos, foi ouvido por uma procuradora do Ministério Público. A advogada da família, Ana Marçal, teme que o caso "seja arquivado".