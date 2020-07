Justiça brasileira confirma que processo contra Duarte Lima por homicidio vai para Portugal

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou na terça-feira à Lusa que o processo contra Duarte Lima, pelo homicídio da portuguesa Rosalina Ribeiro, foi encerrado no país, sem condenação, e será agora enviado para Portugal.

Segundo a justiça do Rio de Janeiro, o processo foi enviado em junho, via "'pendrive', sem documentos físicos", para a Procuradoria Geral da República (PGR) do Brasil.

Contudo, a PGR brasileira disse à Lusa que, até ao momento, o processo ainda não chegou às instalações de Brasília, "talvez por atraso dos correios".