Justiça brasileira quer mais do que 36 anos para triplo homicida de Cascais

Dinai Gomes foi condenado, no Brasil, a 36 anos e 10 meses de cadeia pelo homicídio de três mulheres brasileiras, em 2016, em Cascais, mas Ministério Público de Belo Horizonte (Minas Gerais) quer mais e vai recorrer para que pena de prisão seja agravada. Considera que “o quantum fixado não guarda proporcionalidade com a gravidade dos crimes cometidos, que resultaram na morte de três jovens mulheres: Michele tinha 28 anos; Lidiane, 16, e Thayane, 21 anos”.









Os homicídios foram cometidos a 1 de fevereiro de 2016. Dinai Gomes, de 41 anos, pedreiro, trabalhava em Portugal desde 2004. Na altura dos crimes estava num canil em Tires e, embora tivesse mulher e filhos no Brasil, começou um relacionamento com Michele Ferreira - que ameaçou de morte em caso de engravidar. Com eles viviam Lidiane (irmã de Michele) e Thayane (namorada de Lidiane).

A mulher de Dinai, no Brasil, disse-lhe que o viria visitar a Portugal no início de fevereiro e o pedreiro resolveu matar as três mulheres para esconder o relacionamento extraconjugal. Thayane e Lidiane foram as primeiras, de manhã. Michele foi morta ao final do dia, quando ele a foi buscar ao emprego. Os corpos foram escondidos na fossa sética que ele construiu no canil.







Fez-se passar por vítima



Entre os homicídios da manhã e da tarde, Dinai retirou de casa objetos e documentos das vítimas e foi ao aeroporto buscar a mulher e a filha. Tentou enganar os patrões e as famílias das vítimas. Fez-se mesmo passar por Michele.





Detido sete meses depois



Thayane chegou a Portugal a 29 de janeiro de 2016, dois dias antes de ser assassinada. Dinai fugiu de Portugal a 22 de fevereiro, os corpos encontrados a 26 de agosto por acaso e ele foi preso no Brasil a 5 de setembro.