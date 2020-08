Justiça britânica não acusa polícias da morte de emigrante português

A Justiça britânica não vai acusar os cinco polícias denunciados pela morte do português André Moura, de 30 anos, no banco traseiro de um carro-patrulha, após ter sido manietado no chão, atingido com gás pimenta e detido, a 6 de julho de 2018, em Oldham, Manchester.

De acordo Jenny Hopkins, responsável por avaliar o caso, não foram encontrados indícios suficientes para os acusar de homicídio ou agressões.





Vizinhos denunciaram joelhadas na cabeça. André Moura, emigrado no Reino Unido desde 2013, deixou quatro filhas.