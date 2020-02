Justiça dá aos EUA dados apreendidos no caso GES

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Ministério Público enviou à Justiça dos Estados Unidos dados relacionados com suspeitas de corrupção de políticos venezuelanos, no tempo de Hugo Chávez (já falecido), que foram apreendidos no inquérito do Grupo Espírito Santo (GES). Os negócios do BES e de várias empresas do GES, então liderado por Ricardo Salgado, com várias empresas públicas da Venezuela são um dos focos centrais ... < br />