Justiça decide que irmãos não podem limitar acesso à praia do Monte Branco na Murtosa

O Supremo Tribunal de Justiça reconheceu que uma parte da praia do Monte Branco, na Murtosa, cuja propriedade era reclamada há anos por dois particulares, pode ser usada por qualquer cidadão, apesar de não fazer parte do domínio público.

Em causa está um diferendo antigo entre a autarquia do distrito de Aveiro e dois irmãos que alegam ser donos do referido terreno, excetuando a área de 11 metros do domínio hídrico, na zona conhecida como praia do Monte Branco, situada na Torreira.

O conflito começou em 2007, quando os dois irmãos impediram os funcionários da autarquia de espalhar a areia na praia, tendo arrancado os lancis dos passeios e espalhado os mesmos pelo areal, juntamente com "ramos de acácias, outra vegetação e detritos", impedindo, assim, a sua utilização pública.