Justiça decide terça-feira caso de atropelamento intencional e fatal na Maia

O tribunal de Matosinhos prevê decidir na terça-feira o caso de um arguido acusado de atropelar intencionalmente um conhecido com quem brigara durante uma viagem na Maia, provocando-lhe a morte, disse hoje fonte ligada ao processo.

Os factos ocorreram pelas 18:30 em 12 de abril de 2020, na via Adelino Amaro da Costa, concelho da Maia, distrito do Porto, quando arguido e ofendido se envolveram em acesa discussão no banco traseiro do automóvel em que seguiam, por motivos não explicitados na acusação do processo, consultada hoje pela agência Lusa.

A altercação levou o condutor, irmão do arguido, a parar a viatura e "todos saírem para o exterior", onde os dois oponentes se envolveram-se em confronto físico.

O confronto foi travado pelo irmão do arguido que o levou para o banco do passageiro dianteiro.

"Instantes depois", refere a acusação do processo, "o arguido passou para o lugar do condutor, colocou o veículo em funcionamento e iniciou a marcha. Depois, inverteu o sentido de marcha, "acelerando sempre enquanto apontava o veículo automóvel na direção ao corpo do ofendido, atingindo-o". Deixou-o inanimado e com lesões graves por todo o corpo.

A vítima entrou no Hospital de São João, do Porto, às 21:05, entubada. Foi submetida a manobras de suporte avançado de vida, mas, pelas 23:25, veio a sofrer uma paragem cardiorrespiratória e a morrer.

O arguido, um vendedor de automóveis de 21 anos, que foi preso preventivamente à ordem deste processo, está acusado por homicídio qualificado, omissão de auxílio e condução sem carta.

A leitura do acórdão está agendada para as 15:00 no Juízo Central Criminal que funciona no tribunal de Matosinhos.