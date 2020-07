Justiça elogia colaboração de 'hacker' Rui Pinto

O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DCIAP), Albano Pinto, redigiu uma carta na qual elogia, junto da juíza de instrução criminal responsável pelo processo, a colaboração do hacker Rui Pinto com a Justiça portuguesa.Segundo o ‘Expresso’ de sábado, a missiva destinada à magistrada Margarida Alves tem data de 14 de julho, e já está anexa ao processo no qual o autor do site Football Leaks está acusado de 90 crimes, entre os quais tentativa de extorsão. Recorde-se que o início do julgamento do pirata informático está agendado para o dia 4 de setembro.O hacker cumpre atualmente a medida de coação de prisão domiciliária, com proibição de acesso à internet. O diretor do DCIAP frisa que, mesmo durante este período, "o arguido tem demonstrado disponibilidade total e espontânea para colaborar com a investigação" feita pela PJ.