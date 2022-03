Justiça galega pede ajuda para identificar homem assassinado. Autoridades acreditam que seja português

As autoridades judiciais da Galiza lançaram esta quinta-feira um apelo para se chegar à identidade de um homem que foi encontrado assassinado, em fevereiro de 2021, num poço em Porriño. Devido aos artigos encontrados com o corpo, acredita-se que a vítima seja de nacionalidade portuguesa. Foram reconstruídas as feições do cadáver e feitos retratos robot de como seria a aparência do homem.

O trabalho de "aproximação" ao rosto da vítima, realizado através das estruturas ósseas faciais, é da responsabilidade da Unidade de Antopologia Forense do Instituto de Medicina Legal da Galiza. A investigação está a cargo da Guardia Civil de Pontevedra, que solicita que quaisquer informações sejam comunicadas para o númeo +34 600 461 444.

Segundo os peritos, os exames periciais apuraram que o cadáver pertence a um homem de origem europeia, entre os 30 e os 40 anos, com cerca de 1,75 metros de altura, de compleição forte, cabelo escuro, pele branca e olhos cor de mel.

O corpo foi encontrado a 21 de fevereiro de 2021 no interior de um poço de um armazém sem atividade em Cerquido (Porriño), por funcionários de uma empresa de construção civil que iam fazer a recuperação do espaço. Não foi possível identificá-lo através de exames genéticos. As perícias revelam que terá morrido entre 2017 e 2020 e apresentava sinais de violência. A possibilidade de ser português surge da proximidade da fronteira e do facto de ter nas roupas moedas de euro cunhadas em Portugal. Junto ao corpo estavam ainda as chaves de um carro Renault e as convencionais de uma habitação, cujas fotografias também foram divulgadas.