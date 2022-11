O Ministério Público (MP) considera que o condutor do carro que deu origem ao choque em cadeia que provocou a morte de Sara Carreira, na A1, na zona de Santarém, no dia 5 de dezembro de 2020, não teve culpa direta no desfecho fatal do acidente, ignorando assim o pedido de Tony Carreira e da ex-mulher, Fernanda, para que Paulo Neves fosse julgado pelo crime de homicídio por negligência grosseira.









