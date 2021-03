O procurador do Ministério Público (MP) João Centeno responsável pela acusação do processo Dupla Face, que tem 27 arguidos, entre os quais o chef Ljubomir Stanisic, pediu esta sexta-feira no debate instrutório que a estrela de TV responda em julgamento. Para o magistrado, as escutas que suportam os crimes de corrupção ativa e desobediência qualificada são “claras e inequívocas”.