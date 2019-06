Justiça investiga 390 mil euros em ajustes diretos

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) e outras associações mutualistas ligadas a Luís Alberto Silva estão na mira da Justiça.Em causa estão ajustes diretos de mais de 390 mil euros, que foram adjudicadas a familiares de Luís Alberto Silva, que está à frente da UMP desde 2012.Os contratos foram realizados entre este último ano e 2016 e têm como beneficiários a mulher, uma filha, dois genros e um irmão.O processo está no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, mas a Procuradoria-Geral da República diz que está em segredo de justiça.No final de maio, foram feitas buscas pela Polícia Judiciária de Aveiro, que visaram este dirigente. Estão em causa suspeitas de crimes como administração danosa e participação económica em negócio."É uma forma de haver uma subsistência milionária à custa dos subsídios estatais, do dinheiro do povo e do dinheiro que vem dos fundos comunitários", disse um dos denunciantes, que esteve vários anos ligado ao mutualismo.Para além da UMP, Luís Alberto dirige as associações mutualistas de Grijó, em V.N. Gaia, e de Santa Maria, em Esmoriz, Ovar. Uma das filhas preside a mutualidade na Póvoa de Varzim. Estão todas sob suspeita.O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou ao CM que foi feita uma denúncia contra a Associação Mutualista de Esmoriz e que esta está a ser alvo, atualmente, de uma inspeção.As mutualidades são Instituições Particulares de Solidariedade Social e possuem utilidade pública. Têm como objetivo fornecer aos seus associados benefícios na área da Segurança Social e também da saúde. Podem ainda gerir serviços.Os contratos com os familiares foram para vários serviços: consultadoria, marketing, formação e apoio administrativo.Também há uma empresa, onde um dos genros de Luís Alberto Silva é gerente, que tem como atividade o fornecimento de material sanitário e de construção.À UMP forneceu, no entanto, material informático e médico. Oenviou um email a pedir uma entrevista a Luís Alberto Silva, mas aquele recusou e negou também responder por escrito.Voltámos a insistir, mas sem resposta.