A morte de um bebé, com cerca de um ano, no ‘Reino do Pineal’, uma seita que se instalou na aldeia de Seixo da Beira, em Oliveira do Hospital, está a ser investigada pelo Ministério Público, confirmou ao CM fonte oficial.



Segundo denúncias às autoridades, o pequeno Samsara, que nasceu a 11 de fevereiro de 2021, morreu dentro da comunidade em março de 2022, devido a alegados problemas de saúde.









