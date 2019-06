Justiça investiga segundo salário de José Sócrates

O Ministério Público está a investigar a empresa de Paulo Lalanda e Castro que pagou a José Sócrates o segundo salário bruto de 12 500 euros por mês, em 2014.Este ordenado foi pago a Sócrates, segundo a acusação da Operação Marquês, pela Dynamicspharma.Quando assinou o contrato com essa empresa, Sócrates já trabalhava para a Octapharma, onde ganhava 12 500 euros por mês.Em resposta a questões dosobre a certidão extraída da Operação Marquês relacionada com o pagamento desse salário ao antigo primeiro-ministro, a Procuradoria-Geral da República afirmou: "A certidão que foi extraída da designada Operação Marquês deu origem a um inquérito, o qual se encontra em investigação no DCIAP."E acrescentou: "Este inquérito está sujeito a segredo de Justiça."Segundo a certidão extraída da Operação Marquês, os factos indiciados quanto a Sócrates e Carlos Santos Silva foram integrados na acusação da Operação Marquês.Daí que a atual investigação ao segundo ordenado de Sócrates abrangerá a Dynamicspharma e a Intelligent Life Solutions, empresas ligadas a Lalanda e Castro que serão suspeitas de esconderem rendimentos do Fisco.