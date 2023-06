A família de José Pereira Grosso moveu uma ação contra a Câmara da Batalha em 1994 no âmbito de um processo de expropriação de terrenos de que era proprietária na zona envolvente do mosteiro. Ao longo de 29 anos, a família viu-se envolvida numa batalha judicial que só terminou em fevereiro deste ano, com a decisão favorável do Supremo Tribunal Administrativo.









