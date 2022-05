O Ministério Público (MP) e a PJ estão a tentar encontrar o rasto da fortuna que João Rendeiro terá escondido no estrangeiro. As diligências estão a ser feitas no âmbito do inquérito em que a mulher está em prisão domiciliária. Rendeiro terá tido mais de 21,88 milhões de euros na conta bancária de uma offshore, na Suíça.









