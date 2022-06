A Justiça não conseguiu apanhar ainda o rasto da fortuna que João Rendeiro terá escondido no estrangeiro. Ao que o CM apurou, no inquérito em que o Ministério Público (MP) investiga o desaparecimento das obras de arte do banqueiro, no qual a mulher é arguida, não foram arrestadas ainda contas bancárias no estrangeiro.









