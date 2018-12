Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça tira 600 mil euros a ex-autarca

Arguido apoderou-se de mais de 34 mil euros que pertenciam à freguesia de Pedraça, em Cabeceiras de Basto.

Por Nelson Rodrigues | 09:30

Investigado por crimes de peculato e falsificação, por se ter apropriado de mais de 34 mil euros pertencentes à Junta de Freguesia de Pedraça, em Cabeceiras de Basto, o ex-autarca, António Andrade, viu ainda o Ministério Público liquidar-lhe quase 600 mil euros.



Em causa esteve o facto do seu património ser incongruente e não compatível com os seus rendimentos lícitos.



De acordo com o processo, esta segunda-feira divulgado pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o antigo autarca apropriou-se do dinheiro da junta entre março de 2010 e 4 de setembro de 2013.



Sempre a pretexto da execução de tarefas de pagamento a fornecedores e de liquidações de outros encargos, o arguido preencheu e assinou vários cheques - os quais utilizou em proveito próprio e depositou em contas bancárias a que tinha acesso.



No total, o arguido apoderou-se de mais de 34 mil euros que pertenciam à freguesia.



Após o caso ser denunciado às autoridades, iniciou-se uma investigação patrimonial e financeira ao arguido, que detetou um total de 598 mil euros não compatíveis com os rendimentos declarados pelo mesmo.



PORMENORES

Tem de pagar ao Estado

A investigação esteve a cargo do Ministério Público (MP) de Braga, que a 28 de novembro deste ano deduziu acusação contra o arguido pelos crimes de peculato e falsificação. O MP peticionou que o arguido fosse condenado a pagar os quase 600 mil euros ao Estado.



Freguesia pequena

O CM tentou falar com o antigo autarca, mas sem sucesso. Pedraça é uma freguesia do concelho de Cabeceiras de Basto e tem cerca de 800 habitantes. Faz fronteira com as freguesias de Riodouro e Cavez.