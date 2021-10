Paulo Guichard, ex-braço-direito de João Rendeiro, foi preso pela Polícia Judiciária à chegada do Brasil. O ex-administrador do BPP, condenado em três processos, foi detido, na quinta-feira de manhã, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Foi levado para a prisão de Custóias, onde agora cumpre a pena de 4 anos e 8 meses que já transitou em julgado.