O grande incêndio que deflagrou em Gambelas, Faro, às 23h30 de terça-feira, foi dado como dominado pelas 09h19 desta quinta-feira. Os dois últimos pontos quentes, no Laranjal e Valverde, na Quinta do Lago, concelho de Loulé, foram dominados ainda durante a madrugada.





O comandante operacional distrital, Richard Marques, que fez o balanço do incêndio, revelou que o mesmo lavrou ao longo de “27 km”. Começou com duas frentes. A primeira, a noroeste, foi logo travada. Mas a segunda, a sudoeste, avançou com “múltiplas projeções para o concelho de Loulé”, passando pela “Quinta do Lago, Vale do Lobo, Vale Garrão, Ferrarias, Fonte Santa, Quarteira e Trafal, onde foi dominada”, perto de uma mata.