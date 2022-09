Lisboa, 14 de fevereiro de 2021, domingo. Fernando Resende, operário fabril aposentado, de 78 anos, sai de casa pelas 16h00 para um passeio. Não regressa. O seu corpo, com marcas de extrema violência, é encontrado na manhã seguinte no Parque José Gomes Ferreira, em Alvalade. Foi morto à pancada e o crânio tinha sido esmagado com uma pedra.









