Laboratório de Trás-os-Montes "surpreendido" com suspeitas de falsificação de análises

O Laboratório Regional de Trás-os-Montes, em Mirandela, que foi alvo de buscas policiais por suspeitas de falsificação de análises de água, está "surpreendido" com a investigação, garantindo colaborar com as autoridades, adiantou esta quarta-feira à Lusa fonte da empresa.

Além de reforçar que colaborou "desde o primeiro momento" com as autoridades policiais e continuará a fazê-lo, o Laboratório Regional de Trás-os-Montes espera que as investigações possam ser desenvolvidas com a "celeridade que se impõe", referiu a fonte oficial.

Confirmando ter sido esta quarta-feira "objeto de diligências processuais" no âmbito de uma investigação tutelada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, o laboratório mostrou-se "surpreendido" com a mesma por estar "convicto de que a sua atividade tem sido sempre prosseguida de acordo com as melhores práticas do setor", sublinhou.