Ladrão ameaça com navalha e foge no Porto

Um homem que roubou uma carrinha, que acabou por se despistar, de uma empresa de construção e foi encurralado pelos trabalhadores, na sexta-feira, na rua Martin Moniz, no Porto. A situação foi filmada e, no vídeo, percebe-se que o ladrão puxa de uma arma branca para conseguir fugir.“Ele bateu num carro que estava estacionado. O dono da carrinha conseguiu prendê-lo na viatura, mas ele partiu um vidro e saiu pela janela e foi para o tejadilho da carrinha. Depois ameaçou com uma navalha e conseguiu fugir”, disse aoFernando Bastos, morador. A PSP investiga o caso.