Ladrão apanha quatro anos de prisão por roubar 508 euros em posto de combustíveis

O roubo de 508 euros de um posto de combustíveis valeu ao ladrão uma condenação a quatro anos de cadeia. O assaltante, de 42 anos, tem cadastro por outros crimes semelhantes e o Tribunal de Leiria entende que se mantém o perigo de reincidir, mantendo, por isso, o arguido em prisão preventiva e não suspendendo a execução da pena.Durante o julgamento, Fernando Oliveira confessou "a factualidade" do roubo, ocorrido no dia 15 de junho, afirmando ter feito "um disparate". O homem entrou num posto de abastecimento de combustíveis da cidade munido de uma chave de fendas, que usou para intimidar a funcionária de serviço e exigir-lhe dinheiro.Teve uma "postura agressiva" e fez a vítima "temer pela própria vida", vincou o Ministério Público nas alegações finais, enquanto o advogado de defesa argumentou que o arguido se manteve "a mais de dois metros do balcão", acrescentando que estava sob efeito de uma "intoxicação etílica aguda".Fernando Oliveira, que até 2016 trabalhava como músico e estava ligado a um bar de Leiria, encontra-se em prisão preventiva desde junho do ano passado. No seu cadastro consta já uma pena suspensa de cinco anos, por outros três roubos em postos de combustíveis.Neste processo mais recente, o Tribunal de Leiria considera "elevado o perigo de continuação da atividade criminosa", atendendo à personalidade do arguido e também tendo em conta "a natureza e as circunstâncias da prática do crime".