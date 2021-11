Um homem de 44 anos, toxicodependente e com cadastro, foi detido em flagrante pela GNR de Almeirim quando roubava com faca uma farmácia. Era investigado há mais de um mês por suspeitas de 20 crimes, entre roubos com faca e furtos de viaturas, nos distritos de Lisboa e Santarém.Na segunda-feira, quando foi detido, conduzia um carro que tinha furtado num estacionamento do Entroncamento. O ladrão foi presente a juiz para primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva.