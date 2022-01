Ladrão armado ameaça funcionário de posto de combustível em Braga e leva 300 euros

Um posto de combustível em Priscos, Braga, foi assaltado na manhã deste domingo por um ladrão armando com uma arma de fogo.



O crime ocorreu pelas 08h25. O assaltante atuou sozinho e esteve parado junto ao posto 30 minutos antes, à espera que todos os clientes saíssem.

Quando o funcionário estava sozinho entrou, bateu contra o vidro da porta da loja e, armado, deu uma coronhada no vidro partindo-o. Já dentro da loja do posto, apontou a arma e exigiu todo o dinheiro. O funcionário cumpriu as ordens e entregou todo o dinehrio, ecrca de 300 euros, apurou o CM.



O ladrão levou ainda tabaco e colocou-se em fuga a pé, ate entrar num rua secundária, onde as autoridades acreditam que teria um veículo de fuga à sua espera.

A GNR esteve no local mas o caso passou para a alçada da PJ de Braga, que ouviu as testemunhas e investiga o caso.