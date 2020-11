Um homem armado assaltou uma tabacaria ao final da tarde da passada terça-feira na Maia, distrito do Porto. Osabe que foram disparados pelo menos quatro tiros quando os dois funcionários que se encontravam no local tentaram fugir do assaltante.O suspeito encontra-se em fuga após ter conseguido roubar a carteira de uma das funcionárias. A PJ está a investigar o caso.Esta não é a primeira vez que este estabelecimento comercial é alvo de furto, pelo que mostram as câmaras de videovigilância do local.