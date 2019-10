Ladrão armado de 21 anos detido pela Polícia Judiciária

Um homem de 21 anos, que a 12 de julho seguiu e assaltou com ameaça de arma de fogo um jovem, em Sintra, foi detido pela PJ de Lisboa, que encontrou na casa do suspeito o telemóvel roubado à vítima.



Ficou em prisão preventiva. Um segundo participante no mesmo roubo é ainda procurado.

