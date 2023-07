A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem, de 33 anos, que no espaço de três meses efetuou cinco assaltos nos concelhos de Santa Maria da Feira, Albergaria-a-Velha e, ainda, Vila Nova de Gaia.





O primeiro roubo foi cometido em Albergaria-a-Velha, a 10 de abril, e teve como alvo um posto de combustível. O suspeito contou nessa altura com a ajuda de cúmplices, que não foram identificados. Levou dinheiro e tabaco. Já no dia 23 do mesmo mês o suspeito fez três roubos por esticão em várias localidades de Santa Maria da Feira.