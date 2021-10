O café/restaurante Ângulo, na rua 8 com a 33, em Espinho, foi assaltado, esta madrugada de sexta-feira. O assaltante levou, apenas, as moedas que estavam na caixa registadora.



O ladrão usou uma das janelas para conseguir entrar no estabelecimento. Uma equipa do Departamento de Investigação Criminal da PSP da Divisão policial de Espinho esteve no local.

